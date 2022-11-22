Раскрыта динамика цен на жилье в центре Москвы

Zavidov Realty: с начала года цена «квадрата» нового жилья в ЦАО выросла на 55,7 процента

Стоимость квадратного метра в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы по итогам октября превысила отметку в миллион рублей, достигнув показателя в 1,2 миллиона рублей на первичном рынке недвижимости. Информацию о динамике этого показателя «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании Zavidov Realty.

Специалисты отметили, что с начала года «квадрат» в центре столицы подорожал на 55,7 процента, или 419,1 тысячи рублей. При этом цены росли неравномерно — показатели росли лишь в шести месяцах из 10. Наибольший подъем цен наблюдался в сентябре, когда размер параметра увеличился на 21,13 процента относительно августа.

Основатель компании Zavidov Realty Юрий Завидов отметил, что торг на первичном рынке стал привычным процессом и присутствует еще до фактического рассмотрения понравившегося варианта. Эксперт добавил, что застройщики закладывают сумму торга в цену квадратного метра.

Специалисты прогнозируют снижение спроса на новостройки к концу 2022 года на 5-10 процентов и рост стоимости таких квартир из-за увеличения себестоимости строительства. Кроме того, на фоне отсутствия массовых застроек ожидается дефицит готовых проектов весной 2023 года, особенно на квартиры с высокой степенью готовности в популярных жилых комплексах.

В ноябре аналитики компании «Этажи» предсказали возможный резкий рост спроса на 15-20 процентов на новостройки, купленные в ипотеку от застройщиков с околонулевой ставкой, в декабре 2022 года. Эксперты предполагают, что интерес к ним должен увеличиться после заявления Центробанка о том, что выдача подобных кредитов с 2023 года будет ограничена.