РБК: больше всего Китай поставляет в Россию телефонов и вычислительных машин

Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев этого года вырос почти на 13 процентов к тому же периоду прошлого (примерно до 60 миллиардов долларов). Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Россия значительно нарастила закупки грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю-октябрю прошлого года), резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза), экскаваторов и погрузчиков (в два раза). Также раскрыты самые закупаемые Россией китайские товары. Больше всего КНР поставляет в страну телефонных аппаратов и вычислительных машин.

Ранее стало известно, что Китай частично приостановил закупки партий российской сырой нефти марки ESPO на Дальнем Востоке в ожидании более выгодных цен после введения потолка стоимости сырья из России со стороны США и ЕС.

Страны G7 должны 23 ноября объявить о конкретной цене, выше которой российскую нефть нельзя будет покупать под угрозой санкций.

