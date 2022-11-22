Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:58, 22 ноября 2022Экономика

Раскрыты самые закупаемые Россией китайские товары

РБК: больше всего Китай поставляет в Россию телефонов и вычислительных машин
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Экспорт товаров из Китая в Россию за десять месяцев этого года вырос почти на 13 процентов к тому же периоду прошлого (примерно до 60 миллиардов долларов). Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Главного таможенного управления КНР.

Россия значительно нарастила закупки грузовых автомобилей (в 3,5 раза к январю-октябрю прошлого года), резиновых шин и покрышек (в 2,1 раза), экскаваторов и погрузчиков (в два раза). Также раскрыты самые закупаемые Россией китайские товары. Больше всего КНР поставляет в страну телефонных аппаратов и вычислительных машин.

Ранее стало известно, что Китай частично приостановил закупки партий российской сырой нефти марки ESPO на Дальнем Востоке в ожидании более выгодных цен после введения потолка стоимости сырья из России со стороны США и ЕС.

Страны G7 должны 23 ноября объявить о конкретной цене, выше которой российскую нефть нельзя будет покупать под угрозой санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Белоруссия увидела проблемные моменты в ОДКБ
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.