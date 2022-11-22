Россиянин до смерти забил брата металлическим предметом и попал под следствие

Под Челябинском осудят мужчину, до смерти забившего родного брата металлическим предметом

В Челябинской области суд рассмотрит дело в отношении местного жителя об убийстве родного брата. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, родственники выпивали в Чесменском районе. В какой-то момент они поссорились, и мужчина несколько раз ударил оппонента металлическим предметом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Кемеровской области осудят мужчину, зарезавшего младшего брата из-за шуточной борьбы.

