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09:45, 22 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил брата металлическим предметом и попал под следствие

Под Челябинском осудят мужчину, до смерти забившего родного брата металлическим предметом

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

В Челябинской области суд рассмотрит дело в отношении местного жителя об убийстве родного брата. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, родственники выпивали в Чесменском районе. В какой-то момент они поссорились, и мужчина несколько раз ударил оппонента металлическим предметом, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее стало известно, что в Кемеровской области осудят мужчину, зарезавшего младшего брата из-за шуточной борьбы.

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Екатерина Власова
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