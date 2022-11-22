Женщина родила детей и продала их бездетным парам

The Times of India: жительница Индии родила пятерых детей и продала троих бездетным парам

Жительница индийского города Бхандара, Рита Праджапати, родила пятерых детей и трех из них продала. Об этом сообщает The Times of India.

Праджапати вместе с супругом и другими сообщниками занималась похищением детей с целью их последующей продажи. Женщину поймали и арестовали за кражу восьмимесячного мальчика и продажу его за 250 тысяч рупий (187 тысяч рублей) бездетной паре из города Индор.

В ходе допроса выяснилось, что в период с марта 2018 года по июль 2022 года Праджапати родила пятерых детей и продала двух сыновей по 25 тысяч рупий (18,4 тысячи рублей) за каждого, а затем отдала трехмесячную дочь за 50 тысяч рупий (37 тысяч рублей). Отмечается, что один из сыновей был спасен. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина продал новорожденного ребенка незнакомке после того, как лишился работы из-за пандемии коронавируса.