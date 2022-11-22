Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:49, 22 ноября 2022Забота о себе

Россиян предупредили об опасности самолечения неприятной осенней болезни

Уролог Коржавин: бесконтрольное самолечение цистита может привести к воспалению почек

Фото: Shutterstock

Самолечение цистита может привести к ряду серьезных осложнений, в том числе и к воспалению почек — пиелонефриту, предупредил врач-уролог Виталий Коржавин. О некоторых других опасностях бесконтрольной терапии распространенной осенней болезни он рассказал россиянам в ходе беседы с «Известиями».

Коржавин заявил, что к циститу — воспалению мочевого пузыря, вызванному бактериальной инфекцией — часто относятся недостаточно серьезно. По словам уролога, при появлении первых признаков этого неприятного заболевания человек не обращается к врачу, а просто покупает подходящий препарат в аптеке. Как только симптомы утихают, лечение прекращается, несмотря на то, что инфекция продолжает оставаться в организме. Из-за этого возможен рецидив болезни.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Другой опасностью самолечения цистита Коржавин назвал осложнения. Невылеченная инфекция легко распространяется из мочевого пузыря вверх по мочеточникам и может спровоцировать воспалительный процесс в почках — пиелонефрит. Постоянное бесконтрольное использование антибиотиков приводит к тому, что и бактерии становятся к ним устойчивыми, и лечение заболевания затрудняется, добавил уролог.

В заключение Коржавин подчеркнул, что терапию цистита должен подбирать врач. Он же должен проконтролировать результат после курса антибиотиков. Для этого пациенту назначается повторный посев мочи, который должен показать отсутствие роста патогенной микрофлоры.

Ранее акушер-гинеколог Алмаз Хафизов предупредил о негативном влиянии на здоровье подогрева сидений. Среди прочего, воздействие тепла в районе таза опасно для водителей и пассажиров, страдающих сейчас или перенесших ранее простатит или цистит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Севастополь атаковали беспилотники
Стюардесса показала способ открыть туалет в самолете и восхитила подписчиков
В сборной Аргентины рассказали о причинах поражения от Саудовской Аравии
Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной
Ани Лорак объяснила причину молчания в соцсетях
Разработан новый неинвазивный метод лечения рака
Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов
Чехия ввела новые визы для российских туристов
Предсказан дефицит одного металла
В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.