Россиян предупредили об опасности самолечения неприятной осенней болезни

Уролог Коржавин: бесконтрольное самолечение цистита может привести к воспалению почек

Самолечение цистита может привести к ряду серьезных осложнений, в том числе и к воспалению почек — пиелонефриту, предупредил врач-уролог Виталий Коржавин. О некоторых других опасностях бесконтрольной терапии распространенной осенней болезни он рассказал россиянам в ходе беседы с «Известиями».

Коржавин заявил, что к циститу — воспалению мочевого пузыря, вызванному бактериальной инфекцией — часто относятся недостаточно серьезно. По словам уролога, при появлении первых признаков этого неприятного заболевания человек не обращается к врачу, а просто покупает подходящий препарат в аптеке. Как только симптомы утихают, лечение прекращается, несмотря на то, что инфекция продолжает оставаться в организме. Из-за этого возможен рецидив болезни.

Другой опасностью самолечения цистита Коржавин назвал осложнения. Невылеченная инфекция легко распространяется из мочевого пузыря вверх по мочеточникам и может спровоцировать воспалительный процесс в почках — пиелонефрит. Постоянное бесконтрольное использование антибиотиков приводит к тому, что и бактерии становятся к ним устойчивыми, и лечение заболевания затрудняется, добавил уролог.

В заключение Коржавин подчеркнул, что терапию цистита должен подбирать врач. Он же должен проконтролировать результат после курса антибиотиков. Для этого пациенту назначается повторный посев мочи, который должен показать отсутствие роста патогенной микрофлоры.

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