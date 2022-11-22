Мужчина нашел на пляже кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцу

The Mirror: кладоискатель нашел на пляже кольцо с бриллиантом и вернул его владельцам

Кладоискатель нашел на пляже в американском городе Сент-Огастин, штат Флорида, кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцам. Об этом сообщает The Mirror.

37-летний Джозеф Кук ходил по пляжу с металлодетектором и обнаружил кольцо. На записи видно, как американец выкапывает украшение из песка и восклицает: «Не может быть, ого! Посмотри на это! Богом клянусь, что это крупнейший бриллиант, который я когда-либо находил на пляже».

Мужчина сразу опубликовал видео с находкой в соцсети и обзвонил местные ювелирные магазины в поисках людей, которые могли потерять кольцо. Ювелиры сообщили мужчине, что украшение стоит 40 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей). Оказалось, что оно выполнено из платины и украшено крупным бриллиантом.

Две недели спустя мужчине начали поступать звонки с незнакомого номера. Сначала он игнорировал их, но затем предположил, что это могут быть владельцы кольца. В результате мужчина связался с парой из города Джексонвилл, которая сообщила, что потеряла похожее украшение. «Они были очень счастливы. Жена сказала, что не может поверить в то, что кольцо нашлось, и заплакала», — рассказал кладоискатель.

Через три недели после находки Кук встретился с владельцами кольца и вернул им украшение. «Это было очень здорово. За этот год уже вернул владельцам находки на 60 тысяч долларов (3,6 миллиона рублей), но таких дорогих вещей я еще не находил», — сказал американец. Он отметил, что помимо этого украшения у него есть ожерелье и около 30 других колец, которые он тоже готов вернуть владельцам.

«Карма работает хорошо. Каждый раз, когда я возвращаю предмет, я нахожу что-то еще более ценное. Поэтому я счастлив, что могу вернуть его», — подытожил мужчина.

Ранее сообщалось, что кладоискатель в английской деревне Додденхем, графство Вустершир, нашел закопанное на поле старинное сокровище и вернул его владельцу. Он впервые отправился на поиски сокровищ с металлодетектором, и сразу же наткнулся на закопанные на поле украшения времен древнего Рима и викингов, Средневековья, Бронзового века и древнего Египта.

