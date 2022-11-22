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11:45, 22 ноября 2022Путешествия

Догузову освободили от должности главы Ростуризма и предложили новую работу

Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве России

Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Главу ликвидируемого Ростуризма Зарину Догузову освободили от занимаемой должности и предложили новую работу. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства России.

«Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Распоряжение об этом подписано», — заявили в пресс-службе кабмина.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков сообщил, что экс-главе ведомства предложено войти в состав экспертного совета при правительстве. По его мнению, приобретенные Догузовой во время работы в Ростуризме знания и опыт буду полезны и востребованы в кабмине.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин связал ликвидацию Федерального агентства по туризму с нестабильной экономической ситуацией в стране и оптимизацией структуры федеральных органов. Эксперт считает, что упразднение никак не связано с деятельностью ведомства, а является вынужденной мерой. 

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Валентина Процкова
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