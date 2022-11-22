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22:09, 22 ноября 2022Мир

Пентагон оценил возможность поставки Киеву беспилотников Gray Eagle

Пентагон сообщил, что решение о поставках Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle пока не принято

Фото: Reuters

Заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность поставок Украине разных видов вооружений, однако решение о передаче Киеву разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle пока не принято, сообщает ТАСС.

«Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято», — заявила представитель Пентагона.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине дополнительных 4,5 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Американский министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что министерство выделит Киеву деньги в ближайшие недели. По ее словам, новый транш позволит украинским властям стабилизировать экономику и поддержать работу государственных учреждений.

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Марина Совина
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