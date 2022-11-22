Вынужденная неделями лежать в постели модель рассказала о своем заболевании

Daily Star: модель рассказала о трудностях жизни с эндометриозом

Луна Кинг, модель телеканала для взрослых Babestation, рассказала о трудностях, которые возникают в ее жизни из-за серьезного заболевания. Об этом сообщает Daily Star.

Проблемы со здоровьем начались у женщины в период полового созревания. Она начала мучиться от сильной боли в животе и спине, которая отдавала в ноги. Однако врачи не принимали симптомы Кинг всерьез. «Я сидела в кабинете, не в силах пошевелиться, а они говорили мне, что я преувеличиваю. Это очень негативно повлияло на мое психическое здоровье», — говорит она.

Женщина в течение многих лет обращалась за медицинской помощью, и только два года назад ей диагностировали эндометриоз — заболевание, характеризующееся разрастанием ткани эндометрия за пределы полости матки. Кинг регулярно страдает от боли, тошноты и усталости. Она вынуждена неделями лежать в постели, ожидая, когда ей вновь станет лучше. «Я постоянно худею. Мне приходится пить сбалансированные смеси, потому что еда практически не задерживается в моем организме. После обострений болезни у меня также возникает анемия. Сейчас мне хуже, чем когда-либо», — рассказывает женщина.

Кинг много раз меняла место работы в связи с заболеванием. Женщина работала продавщицей и помощницей по уходу, но работодатели постоянно увольняли ее из-за большого количества пропусков по болезни. В итоге два года назад она стала моделью телеканала для взрослых. Теперь Кинг работает восемь дней в месяц и утверждает, что не способна на большее из-за плохого самочувствия.

Женщина перенесла операцию в начале этого года, но, несмотря на это, ее состояние значительно ухудшилось. Она хочет побудить работодателей быть более терпимыми по отношению к сотрудникам с эндометриозом. «Это заболевание длится всю жизнь, и от него нет лекарства. Его нужно приравнивать к инвалидности», — уверяет она.

Ранее сообщалось, что стендап-комик из Великобритании в течение года ела только мармелад и хлопья с отрубями из-за болезни Крона. По словам женщины, она смогла бы избежать обострения болезни, если бы обратилась за медицинской помощью раньше.