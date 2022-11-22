Мужчинам назвали доступные способы усилить сексуальное возбуждение

Уролог Рис заявил, что похудение и отказ от алкоголя помогут мужчинам усилить эрекцию

Усилить сексуальное возбуждение и решить спровоцированные стрессом проблемы с эрекцией поможет коррекция образа жизни, в частности, отказ от алкоголя и похудение, заявил врач-уролог Роуленд Рис. Некоторые другие доступные способы усилить потенцию он назвал изданию The Sun.

Как отметил Рис, проблемы с эрекцией, даже если они носят эпизодический характер, негативно сказываются на уверенности мужчины в себе и на его сексуальной жизни. По его словам, прежде всего важно следить за весом и правильно питаться, чтобы снизить риск ожирения. Также для усиления потенции уролог рекомендовал регулярно заниматься спортом. Разнообразные физические нагрузки разной интенсивности помогут снизить уровень стресса, избавиться от тревожности и поддерживать оптимальный вес, что в конечном итоге позитивно скажется на эрекции.

Еще одной причиной подобных проблем Рис назвал злоупотребление алкоголем. По его словам, для сохранения хорошей потенции необходимо пить не более 14 единиц спиртосодержащих напитков в неделю, что эквивалентно шести кружкам пива средней крепкости. Увеличивает риск эректильной дисфункции и курение, сообщил уролог. Это связано с тем, что содержащийся в сигаретах никотин ухудшает кровоснабжение всех органов, включая пенис.

В заключение Рис добавил, если проблемы с эрекцией возникают постоянно, необходимо обратиться за помощью к врачу. Эректильная дисфункция может быть признаком серьезного заболевания, требующего срочного лечения, предупредил он.

Ранее психотерапевт Пол Шеппард назвал последствия просмотра большого количества порно для мозга. Он уверен, что увлечение подобными фильмами буквально перепрограммирует мозг и может спровоцировать повышенную тревожность и эректильную дисфункцию.