Россиянам раскрыли стоимость туров в Европу на новогодние праздники

АТОР: недельный тур во Францию на Новый год обойдется россиянам в 188 тысяч рублей

Недельный горнолыжный тур во Францию на новогодние праздники обойдется российским туристам примерно в 188 тысяч рублей на двоих. Стоимость туров в Европу на Новый год Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли специалисты туротрасли.

По данным АТОР, несмотря на сложности с перелетами и проблемы с получением шенгена, россияне собираются посетить европейские страны зимой. При этом туроператоры отмечают, что в настоящее время доля Европы в общих продажах на Новый год не превышает и десяти процентов. Спрос на поездки в ноябре 2022 года снизился в два-три раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Если в 2019 году за месяц до Нового года мы получали от 50 до 100 заявок в день на Европу, то сейчас этот объем кажется фантастическим при текущих 10-15 обращениях в неделю», — добавили эксперты.

В BSI Group, «Веди Групп», PAC Group, KMP Group и «Русском Экспрессе» подчеркнули, что сейчас в топе спроса у россиян Франция, Италия и Швейцария. На этих направлениях отечественные путешественники бронируют преимущественно горнолыжные туры. При этом некоторые туроператоры все же получают запросы на экскурсионные программы и сити-туры.

Недельный горнолыжный тур во Францию на Новый год у BSI Group обойдется россиянам примерно в 188 тысяч рублей на двоих. Билеты на самолет приобретаются отдельно. За недельный экскурсионный тур Италия — Швейцария — Княжество Лихтенштейн в начале января туристам придется заплатить около 58 тысяч рублей на двоих. В стоимость путевки также не включены расходы на авиабилеты.

Тем временем PAC Group предлагает горнолыжный тур в Италию (Валь-ди-Фасса) на семь ночей с размещением в четырехзвездочном отеле, работающем по системе полупансион, и вылетом 31 декабря от 450 тысяч рублей на двоих. Девятидневная путевка на горнолыжный курорт Австрии с вылетом 25 декабря и проживанием в четырехзвездочном отеле на завтраках будет стоить от 375 тысяч рублей на двоих.

Ранее российские туроператоры назвали азербайджанский Шахдаг достойной заменой горнолыжным курортам Европы. За отдых на Шахдаге россиянам придется заплатить примерно 49 тысяч рублей на человека. В стоимость поездки включены перелет и недельное проживание в четырехзвездочном отеле на завтраках.