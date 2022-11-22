Sabah: Европа больше не поощряет фантазии Зеленского вернуть бывшие территории Украины

Часть стран Евросоюза (ЕС) больше не поддерживает замыслы президента Украины Владимира Зеленского вернуть под контроль бывшие территории страны. Об этом заявил обозреватель Берджан Тутар в статье в турецкой газете Sabah.

Как пишет журналист, европейцы недовольны последствиями антироссийских санкций, которые привели к продовольственному и энергетическому кризисам. «Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского», — говорится в материале.

Тутар отмечает, что все хотят «мира и примирения», и лишь Эстония, Латвия и Литва хотят, чтобы кризис на Украине перешел в конфликт между НАТО и Москвой. Даже Польша с ее воинствующим отношением к Москве «продемонстрировала гибкость», указал журналист.

Ранее обозреватель Эндрю Корибко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «врал всему миру», утверждая, что польский населенный пункт Пшеводув был атакован российскими ракетами. Заявляя об агрессии Москвы против НАТО, Зеленский требовал незамедлительных ответных действий альянса, добавил он.