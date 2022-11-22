В России нашли новую возможность для доставки популярных фруктов из Эквадора

Транспортная группа FESCO решила доставлять бананы из Эквадора в Россию вместо Maersk

В России нашли новую возможность доставлять бананы из Эквадора после ухода с отечественного рынка крупнейшего в мире контейнерного оператора Maersk. Доставкой этого самого популярного у россиян фрукта решила заняться российская транспортная группа FESCO, пишет РБК со ссылкой на слова председателя совета директоров компании Андрея Северилова.

Завоз бананов в Россию возможен только морским путем. По словам Северилова, у FESCO уже есть опыт перевозки сельхозпродукции по морю в контейнерах, но для ее доставки из Латинской Америки необходимы контейнеровозы объемом шесть-семь тысяч TEU (twenty-foot equivalent unit, контейнеры 20-футового эквивалента). Компания планирует приобрести их на вторичном рынке в 2023 году.

Пока что в распоряжении российских компаний есть контейнеровозы вместимостью 3,1-3,2 тысячи TEU. Как указывает РБК, на вторичном рынке судно возрастом более десяти лет и вместимостью пять-шесть тысяч TEU будет стоить не менее 60 миллионов долларов, заказ контейнеровоза на верфи или покупка судна моложе пяти лет превысит 100 миллионов долларов. «Мы уже видим, что наконец-то на рынке начали появляться предложения о продаже судов, которые нам так необходимы», — сказал Северилов.

При этом после начала военных действий на Украине из трех крупнейших в мире компаний — Maersk, CMA CGM и MSC — последняя сохранила отгрузки в порту Санкт-Петербурга. Поэтому за счет поставок MSC сложностей с завозом сельхозпродукции из Латинской Америки сейчас нет, к тому же эти товары не попали под санкции, указал управляющий партнер «Инфра Проектов» Алексей Безбородов.

Тем не менее глава совета директоров FESCO подчеркивает, что ретейлеры заинтересованы в восстановлении утраченных маршрутов импорта бананов. «В российской части маршрута обсуждаются заходы в порты Усть-Луга и Бронка. Проект будет окупаемым даже с учетом того, что, как мы ожидаем, в 2023 году упадут ставки фрахта на маршруты из КНР в Европу и из КНР в США», — заявил Северилов.

По данным ассоциации экспортеров бананов Эквадора, с января по август Россия недополучила из страны 4,54 миллиона ящиков бананов. Однако после резкого падения импорта весной поставщикам удалось вернуться к прежним объемам поставок летом-осенью, в результате чего объемы реализации бананов на российском рынке за восемь месяцев упали всего на один-два процента год к году.