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17:12, 22 ноября 2022Путешествия

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Петербурга в самые популярные города Турции

«Аэрофлот» в декабре запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью

Фото: Engin Yapici / Unsplash

Крупнейшая авиакомпания России «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул и Анталью в декабре. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что полеты в самые популярные города Турции будут выполняться на самолетах Boeing 737–800. Так, летать в Стамбул «Аэрофлот» начнет с 16 декабря четыре раза в неделю, а в Анталью — с 17 декабря три раза в неделю.

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Ранее в ноябре российским туристам предсказали значительное повышение цен на отдых в Турции в 2023 году. Специалисты сообщили, что стоимость проживания в турецких отелях в летнем сезоне 2023 года возрастет примерно на 35-50 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Российский турпоток в Турцию с января по октябрь 2022 года превысил 4,63 миллиона поездок. Отмечается, что за десять месяцев 2022 года свыше 53 процентов поездок россиян в Турцию совершены на курорты Антальи, еще 22 процента путешествий пришлись на Стамбул.

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Фариза Бацазова
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