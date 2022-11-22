В Россию завезли мебель из недружественных стран на сотни миллионов долларов

АМДПР: объем импорта мебели из европейских стран в Россию составил 258 миллионов долларов

В 2022 году в Россию завезли мебель из недружественных стран на сотни миллионов долларов. По итогам трех кварталов объем импорта из Европы составил 258 миллионов долларов, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Объем оказался более чем в два раза меньше, чем в 2021 году, когда за аналогичный период в страну импортировали мебель на 578 миллионов долларов. При этом объем производства мебели в России за девять месяцев 2022 года снизился относительно показателей первых трех кварталов 2021 года на 1,4 процента, составив 36,9 миллиона единиц.

Стоимость всей российской мебели составила 258,4 миллиарда рублей — больше, чем результат 2021 года. Самый заметный прирост показал сегмент мебели из пластмассы — плюс 87,3 процента. Деревянная мебель оказалась на втором месте — плюс 36,1, третье место досталось кухонной — плюс 27,8 процента.

В сентябре-октябре россияне начали активнее интересоваться мебелью на заказ. За год спрос на такие предметы интерьера вырос на 38 процентов, а объем предложения — на 50.