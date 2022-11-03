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17:26, 3 ноября 2022Среда обитания

Россияне стали больше интересоваться одним типом мебели

«Авито Услуги»: спрос на мебель на заказ среди россиян повысился на 38 процентов

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В сентябре-октябре 2022 года жители российских городов стали больше интересоваться одним типом мебели — сделанной на заказ. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Авито Услуг», сообщает РИАМО.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года спрос вырос на 38 процентов. Объем предложения в то же время увеличился на 50 процентов. Активнее всего за такими услугами по изготовлению мебели обращались жители Волгограда — спрос вырос на 112 процентов. В Перми интерес повысился на 77 процентов, в Казани — на 68 процентов.

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Россияне также активно стали интересоваться изделиями из экологичных материалов — в первые два месяца осени относительно этого же периода 2021 года спрос на них вырос на 234 процента. Наиболее популярными оказались дерево, хлопок, сухоцветы, керамика. В стране стали на 143 процента чаще искать специалистов по созданию осеннего декора.

Ранее аналитики «Авито Услуг» пришли к выводу, что в третьем квартале 2022 года россияне кинулись арендовать инструменты для строительства и хозяйственных работ — спрос на этот вид товаров вырос на 44 процента относительно аналогичного периода в 2021-м.

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Нина Ташевская
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