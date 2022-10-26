Россияне кинулись арендовать один вид товаров

«Авито»: спрос на аренду инструментов для строительства вырос на 44 процента

В третьем квартале 2022 года россияне кинулись арендовать инструменты для строительства и хозяйственных работ — спрос на этот вид товаров вырос на 44 процента относительно аналогичного периода в 2021-м. Такие данные приводят аналитики «Авито Услуг» в своем исследовании, пишет РБК.

По словам специалистов, динамика обусловлена возросшей активностью на рынке услуг по ремонту и строительству. Заметнее всего спрос вырос на аренду бензопил (плюс 115 процентов год к году) и газонокосилок (плюс 114 процентов). Одновременно выросло и предложение о прокате такого оборудования на платформе — плюс 23 и плюс 42 процента соответственно.

В «Авито» отметили, что популярностью у россиян также пользовалась аренда культиваторов (спрос на них вырос на 97 процентов), виброплит (плюс 79 процентов), измельчителей (плюс 78 процентов) и бетономешалок (плюс 61 процент). Кроме того, ощутимо повысился спрос на аренду тепловизоров (плюс 42 процента) и генераторов (плюс 41 процент).

Как пояснили аналитики, частные строители и бригады все чаще предпочитают брать оборудование в аренду вместо покупки. При этом предложение строительной техники на прокат растет — за третий квартал оно выросло на 12 процентов, до около 30 тысяч товаров.

Ранее специалисты «Авито Услуг» выяснили, что с июля по сентябрь в России вырос спрос на услуги по ремонту и строительству — жители страны стали на 25 процентов чаще, чем во втором квартале, обращаться за контактами соответствующих специалистов. В то же время предложение таких услуг за аналогичный период выросло в среднем на 40 процентов.