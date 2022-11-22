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20:35, 22 ноября 2022Забота о себе

Психиатр назвала наиболее вероятную причину панических атак у Полины Гагариной

Психиатр Жесткова: панические атаки у Полины Гагариной могли вызвать развод и усталость
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Наиболее вероятной причиной панических атак у известной российской певицы Полины Гагариной стали переживания из-за развода, заявила психиатр Елизавета Жесткова. Свое мнение она выразила в беседе с «Вечерней Москвой».

Жесткова назвала приступ панической атаки крайне неприятным явлением, как правило, возникающим из-за сильного стресса. В частности, у Гагариной их могли вызвать два фактора — непростой развод с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым, и напряженный график работы.

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По ее мнению, психика артистки перестала справляться с постоянным недосыпом, усталостью и долгими перелетами в совокупности с тяжелыми эмоциональными переживаниями. Начавшиеся панические атаки не просто осложняли Гагариной жизнь — они «предупреждали», что ей срочно необходимо сделать перерыв в работе и снизить уровень стресса, заявила специалист.

«Гагарина всегда находится в прекрасной форме, наверняка в свободное время она соблюдает диеты и не пренебрегает спортом, а вот пассивного отдыха не хватает ее организму. Всплески панических атак в этом случае намекали артистке на необходимость отдыха», — заключила Жесткова.

Ранее российская певица Полина Гагарина впервые рассказала о панических атаках, от которых страдала четыре года. По словам артистки, приступ мог застать ее где угодно, даже в самолете.

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Наталья Обрядина
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