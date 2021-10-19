Полина Гагарина рассказала о панических атаках

Российская певица Полина Гагарина впервые рассказала о приступах панических атак, которые преследовали ее четыре года. Артистка раскрыла подробности своего психического состояния в Instagram-сторис.

По словам Гагариной, панические атаки не возникали у нее уже два года, однако раньше недуг заставал ее везде, даже в транспорте. «Врагу не пожелаешь. Они заставали меня везде, даже в самолете. Последние почти два года их нет. С тех пор, как случились перемены в жизни. От этого я делаю вывод, что паническая атака это затяжная депрессия», — заключила певица.

Ранее Гагарина впервые публично раскрыла подробности своего развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. Она призналась, что расставание прошло мирно. По словам Гагариной, они поддерживают хорошие отношения ради детей. «Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем», — сказала артистка.

Пара не оформляла развод с мая 2020 года, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.