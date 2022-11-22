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11:30, 22 ноября 2022Забота о себе

Врач назвала причины появления обезображивающей лицо ребенка опухоли

Педиатр Коновалова: гемангиома может обезобразить ребенка и затронуть дыхательные пути

Фото: Ricardo Moura / Unsplash

У младенцев первого года жизни на теле могут появляться ярко-красные пятна — инфантильные гемангиомы, рассказала педиатр детской клиники «Фэнтези» Варвара Коновалова. Врач назвала в беседе с «Лентой.ру» причины появления обезображивающей опухоли.

Это доброкачественная сосудистая опухоль на коже, она бывает врожденной или появляется в первые несколько недель после рождения из-за распространения клеток эндотелия. Обычно гемангиома активно растет после рождения, а примерно к трехлетнему возрасту исчезает, пояснила педиатр. Но бывают случаи, когда гемангиома разрастается до больших размеров, может обезобразить лицо ребенка и даже затронуть верхние дыхательные пути, предупредила Коновалова.

Также гемангиома может появиться вокруг глаз, носа, ушей. Она может покрываться язвами и кровоточить. В таких случаях необходимо лечение, добавила собеседница «Ленты.ру».

Чаще всего гемангиомы возникают на лице, спине, руках и ногах. Но бывает, что они появляются и на внутренних органах: например, на печени и легких

Варвара Коноваловапедиатр
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Лечение гемангиомы начинается с лекарственной терапии, ребенку назначают препарат пропранолол. Терапию проводят под контролем кардиолога, который наблюдает сердечно-сосудистую систему до и во время лечения. Иногда консервативного лечения недостаточно и нужно хирургическое вмешательство или лазеротерапия.

у 4-5процентов

появляется гемангиома

«Гемангиому можно спутать с другими сосудистыми образованиями — например, с аномалией развития кровеносных сосудов. Это плоское красное пятно, которое растет с ребенком и не проходит с возрастом. Появляется пятно как следствие генетического синдрома, который требует медицинского вмешательства», — подвела итог педиатр.

Ранее педиатр Рузанна Аванесян назвала способ повысить иммунитет ребенка. Она пояснила, что младенцам полезно общаться с домашними животными.

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Вера Владзиевская
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