Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:47, 15 ноября 2022Забота о себе

Назван способ укрепить иммунитет ребенка

Педиатр Аванесян: стерильная обстановка в доме может плохо сказаться на детском иммунитете

Фото: Dasha Petrenko / shutterstock

Постоянное присутствие животных в доме полезно для детского иммунитета, рассказала педиатр детской клиники «Фэнтези» Рузанна Аванесян. В беседе с «Лентой.ру» она назвала общение младенцев и питомцев хорошим способом укрепить здоровье ребенка.

Аванесян пояснила, что стерильная обстановка, как это ни парадоксально, может плохо сказаться на иммунитете и способствует росту аллергических заболеваний — астмы и аллергического ринита. Дети, которые растут в деревнях и практически с рождения общаются с домашними животными, болеют ими гораздо реже. По мнению врача, это объясняется тем, что антигенная стимуляция с раннего возраста помогает иммунной системе правильно развиваться.

Класть собаку в кроватку к младенцу все же не стоит: она может принести на шерсти яйца гельминтов, которые опасны для ребенка. Но постоянное присутствие в доме животного с антигенами в виде слюны, шерсти, перхоти — это прекрасная тренировка для иммунной системы

Рузанна Аванесянпедиатр

Однако если у ребенка уже есть аллергия на конкретных животных, лучше избегать общения с ними, потому что чувствительность организма к аллергену будет только нарастать, добавила Аванесян.

«Если у ребенка есть аллергия, например, на белок коровьего молока или на орехи, у него совершенно необязательно будет аллергия и на животных, — обратила внимание собеседница «Ленты.ру». — Если ребенок хочет завести домашнее животное, стоит заранее пообщаться с щенком или котенком, чтобы убедиться, что аллергической реакции нет. Это не дает гарантии, что она не разовьется, когда животное поселится в доме, но существенно снижает такую вероятность».

Материалы по теме:
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению» Почему наши предки выжили и захватили всю планету
«От неандертальцев мы унаследовали аллергию и шизофрению»Почему наши предки выжили и захватили всю планету
18 декабря 2018

Ранее психолог Татьяна Визель назвала причины задержки развития речи у детей. Она предупредила, что если ребенок не начал говорить в полтора года, нужна помощь специалистов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Кадыров выдвинул условия для окончания СВО
В Польше созвали срочное совещание в правительстве после падения ракет
Евросоюз разработал сценарии для действий сил быстрого реагирования
Две ракеты упали на территории Польши
Матыцин прокомментировал слова главы МОК о политизации спорта
Минфин напомнил о льготной ипотеке для жителей новых регионов России
Уролог перечислил россиянам продукты для мужского здоровья
В России утвердили максимальный размер пособия по безработице
Фура вылетела с моста и загорелась на ЦКАД
Грабитель попытался вломиться в дом и неожиданно стал убийцей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.