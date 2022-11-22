Появились подробности о попавшем под обстрел госпитале в российском регионе

Белгородские власти заявили о переводе пациентов из попавшего под обстрел госпиталя

Семь пациентов госпиталя ветеранов в Шебекинском районе Белгородской области, попавшего под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевели в другую медицинскую организацию. Такие подробности сообщил министр здравоохранения российского региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Все сотрудники и пациенты в безопасности — кто изъявил желание и кому позволяло состояние здоровья, выписаны домой. Семь пациентов перевели на дальнейшее лечение в другую медицинскую организацию», — сказал представитель властей региона. По его словам, все повреждения зданий, полученные при обстреле ВСУ, будут оперативно устранены.

Об очередном обстреле белгородского города Шебекина со стороны Украины стало известно днем 22 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погибла одна женщина, которая скончалась в машине скорой помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).