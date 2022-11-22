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19:22, 22 ноября 2022Россия

Появились подробности о попавшем под обстрел госпитале в российском регионе

Белгородские власти заявили о переводе пациентов из попавшего под обстрел госпиталя

Фото: Telegram-канал Андрея Иконникова

Семь пациентов госпиталя ветеранов в Шебекинском районе Белгородской области, попавшего под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), перевели в другую медицинскую организацию. Такие подробности сообщил министр здравоохранения российского региона Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

«Все сотрудники и пациенты в безопасности — кто изъявил желание и кому позволяло состояние здоровья, выписаны домой. Семь пациентов перевели на дальнейшее лечение в другую медицинскую организацию», — сказал представитель властей региона. По его словам, все повреждения зданий, полученные при обстреле ВСУ, будут оперативно устранены.

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Об очередном обстреле белгородского города Шебекина со стороны Украины стало известно днем 22 ноября. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате погибла одна женщина, которая скончалась в машине скорой помощи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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