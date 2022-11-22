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23:19, 22 ноября 2022Мир

Сенаторы в США попросили главу Пентагона передать Украине ударные беспилотники

Американские сенаторы попросили главу Пентагона Остина передать Украине БПЛА Grey Eagle

Фото: Reuters

Группа американских сенаторов из обеих партий обратились с просьбой к главе Пентагона Ллойду Остину одобрить поставки Украине разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle. По их мнению, использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) данного вида вооружений способно изменить стратегический ход войны в пользу Киева, сообщает РИА Новости.

«Данные БПЛА повысят боевые возможности Украины в краткосрочной перспективе, а потому вопрос об их передаче заслуживает тщательного рассмотрения. Операционные характеристики этих систем: их доступность, летальность и устойчивость», — рассказали законодатели.

Они отметили, что данные беспилотники будут хорошо взаимодействовать с системами вооружений, которые есть у Украины в наличии.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал о ракетном потенциале России и оценил возможность проведения новых массированных атак по территории страны.

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Марина Совина
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