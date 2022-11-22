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22:51, 22 ноября 2022Бывший СССР

На Украине оценили возможность России провести новые массированные атаки

Секретарь СНБО Украины Данилов: у РФ есть ресурсы для проведения 3-4 массированных атак
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Радио Свобода» рассказал о ракетном потенциале России и оценил возможность проведения новых массированных атак по территории страны.

«У нас есть информация о наличии на территории РФ тех или иных видов вооружения. Имеем понимание, сколько осталось — определенных ракет осталось меньше 10 процентов, есть ракеты, которых осталось 18 процентов, есть ракеты, которых, к сожалению, до черта на территории РФ — это ракеты C-300», — заявил он.

Данилов отметил, что у России имеется большое количества данного вида вооружения, которым якобы постоянно обстреливаются Запорожская, Херсонская и Харьковская области. Также, по его словам, Россия имеет достаточное количество ресурсов для того, чтобы провести три-четыре массированные атаки, равноценные произошедшей 15 ноября.

Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что для мирных переговоров России и Украины отсутствуют минимальные условия. Он отметил, что альянс не видит условий для политического урегулирования конфликта в краткосрочной перспективе.

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Марина Совина
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