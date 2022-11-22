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15:38, 22 ноября 2022Экономика

Цены на газ в Европе подскочили на фоне объявления «Газпрома»

Цена газа в Европе поднялась выше $1280 за тыс. кубометров на фоне заявления «Газпрома»
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Bela Szandelszky / AP

Стоимость газовых фьючерсов на голландском хабе TTF в ходе торгов 22 ноября поднималась выше 1280 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Однако через некоторое время цены резко снизились. На момент написания материала стоимость топлива опустилась до 1270 долларов за тысячу кубометров.

Цены подскочили на фоне объявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок газа в Европу через территорию Украины. Компания опубликовала соответствующее предупреждение после того, как зафиксировала оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Согласно данным компании, в общей сложности сейчас там находится 52,52 миллиона кубометров газа. «При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки», — отметил поставщик.

Ранее стоимость газа в Европе постепенно падала с пиковых значений в три тысячи долларов за тысячу кубометров в августе. На это повлияли теплая погода и высокий уровень заполненности газовых хранилищ в регионе.

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Мария Грушко
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