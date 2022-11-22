В Португалии оценили шансы Украины вступить в Евросоюз

Премьер Португалии Кошта заявил о невозможности принятия Украины в Евросоюз

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прокомментировал вероятность вступления Украины в Европейский союз. Об этом он высказался в беседе с Portugal Resident.

Кошта оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и заявил о невозможности этого сценария. По его мнению, лидеры Европы формируют у кандидатов в члены организации ожидания, которые рискуют не воплотиться и превратиться в «огромную драму в краткосрочной перспективе». Евросоюз может «умножить в масштабах всей Восточной Европы» события, произошедшие с Турцией за последние десятилетия.

«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет "взорваться" из-за новых вступлений», — отметил он.

Кошта добавил, что Евросоюз ставит перед кандидатами на членство определенные условия, при этом добавил, что не существует критериев для оценки возможностей организации принимать новые государства. В текущих условиях ЕС не способен расширяться.

«Со своей нынешней институциональной структурой и с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского союза нет условий, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создает», — подчеркнул премьер.

По мнению политика, Евросоюзу следует реформироваться и реорганизоваться для потенциального расширения в будущем.

26 октября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По ее словам, Киев еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.