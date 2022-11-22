Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 22 ноября 2022Мир

В Португалии оценили шансы Украины вступить в Евросоюз

Премьер Португалии Кошта заявил о невозможности принятия Украины в Евросоюз
Антониу Кошта

Антониу Кошта. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта прокомментировал вероятность вступления Украины в Европейский союз. Об этом он высказался в беседе с Portugal Resident.

Кошта оценил шансы Украины вступить в Евросоюз и заявил о невозможности этого сценария. По его мнению, лидеры Европы формируют у кандидатов в члены организации ожидания, которые рискуют не воплотиться и превратиться в «огромную драму в краткосрочной перспективе». Евросоюз может «умножить в масштабах всей Восточной Европы» события, произошедшие с Турцией за последние десятилетия.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
От Лиссабона до Владивостока. В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
От Лиссабона до Владивостока.В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
30 сентября 2022

«Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет "взорваться" из-за новых вступлений», — отметил он.

Кошта добавил, что Евросоюз ставит перед кандидатами на членство определенные условия, при этом добавил, что не существует критериев для оценки возможностей организации принимать новые государства. В текущих условиях ЕС не способен расширяться.

«Со своей нынешней институциональной структурой и с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского союза нет условий, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создает», — подчеркнул премьер.

По мнению политика, Евросоюзу следует реформироваться и реорганизоваться для потенциального расширения в будущем.

26 октября министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что страна намерена присоединиться к Европейскому союзу за два года. По ее словам, Киев еще до вступления в ЕС планирует полностью интегрироваться в его внутренний рынок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Севастополе назвали цель атаки беспилотников
Мясников предупредил о распространении «египетского гриппа» в России
Сенатор ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Во Франции сообщили об истощении арсеналов западных стран из-за помощи Украине
В США обвинили Иран в использовании западных запчастей для беспилотников
Инженера выгнали с работы в жаркий день из-за топа с глубоким декольте
В Болгарии заявили о тяжелом положении в случае арбитража с «Газпромом»
В МВД раскрыли данные об оформлении загранпаспортов на фоне мобилизации
В Германии спрогнозировали длительность боев на Украине
В США оценили российскую «Сатану»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.