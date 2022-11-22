Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 22 ноября

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 22 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки на донецком направлении российская армия продолжила наступление и одновременное отражение контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). За указанный период было уничтожено более 120 военнослужащих противника. На южно-донецком направлении Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три группы украинских диверсантов.

На купянском направлении российская артиллерия в результате упреждающего удара поразила мотопехотную роту ВСУ, которая выдвигалась для атаки в районе населенного пункта Новоселовское в Луганской народной республике. Потери противника составили более 50 человек убитыми и ранеными.

На красно-лиманском направлении ВС России сорвали попытку атаки мотопехотной роты ВСУ, которая была усилена иностранными наемниками. Потери войск составили до 40 украинских военнослужащих и наемников, а также три бронеавтомобиля и три пикапа.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки были поражены 11 пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения, живая сила противника и военная техника. Около Краматорска были уничтожены две украинские самоходные огневые установки ЗРК «Бук-М1».

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось поразить батарею артиллерийских американских систем M777, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а также два минометных взвода.

В Минобороны добавили, что киевский режим продолжил провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). За 21 ноября ВСУ выпустило по энергетическому объекту восемь крупнокалиберных снарядов.

За все время проведения специальной военной операции ВС России уничтожили: 333 самолета, 177 вертолетов, 2549 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплекса, 6758 танков и других боевых бронированных машины, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7320 единиц специальной военной автомобильной техники.