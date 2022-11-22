В США рассказали о симпатизирующих России жителях Херсона

WP: Киев столкнулся со сложностями в Херсоне из-за симпатизирующих России жителей

После отвода российских войск на левый берег Днепра Киев столкнулся с некоторыми сложностями в Херсоне. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

В частности, украинские власти задаются вопросом о том, как восстанавливать инфраструктуру города без значительного числа жителей, покинувших его после перехода под контроль Украины. «Тысячи жителей города испытывали неоднозначное отношение к русским и даже симпатию», — рассказывают авторы материала.

Также они получали зарплату в российских рублях и массово оформляли российские паспорта, в том числе в надежде на льготы и пенсии, превосходящие украинские в несколько раз. Кроме того, в статье указывается, что многие горожане ощущали некую связь с Россией.

18 ноября администрация Херсона обвинила украинские власти в доведении города до гуманитарной катастрофы. Утверждалось, в городе нет электричества, воды, как следствие, отопления и газа. Также в населенном пункте наблюдалась нехватка лекарств и продовольствия.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале ноября приказал отвести войска из Херсона после доклада командующего объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

