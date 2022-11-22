Российские компании попросили помощи после изъятия вагонов Финляндией и Украиной

Российские железнодорожники попросили компенсацию за изъятые Финляндией и Украиной вагоны

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) попросил Минтранс подготовить проект постановления о помощи компаниям, которые столкнулись с изъятием части своего железнодорожного состава Финляндией и Украиной. Об этом со ссылкой на несколько источников пишут «Ведомости».

По данным СОЖТ, в общей сложности в двух странах застряли около 16 тысяч вагонов, что составляет чуть более одного процента от парка грузовых вагонов России (1,2 миллиона вагонов). Участники объединения полагают, что максимальная сумма компенсации составляет 32 миллиарда рублей.

Формальным поводом для такой просьбы стало решение правительства компенсировать потери собственникам грузовиков, арестованных Украиной. Международные автомобильные перевозчики получили 1,64 миллиарда рублей в качестве компенсации. По оценкам властей, на Украине конфискованы или задержаны 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов.

Зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Денис Семенкин отметил, что средняя стоимость вагона составляет два миллиона рублей. Вагон, выпущенный недавно, стоит около четырех миллионов, а бывший в употреблении — от одного до двух миллионов рублей в зависимости от состояния.

Эксперты сомневаются, что операторы смогут добиться компенсации, потому что денег в бюджете на эти цели нет, а дефицита вагонов в стране не наблюдается. Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов предположил, что какую-то помощь власти оказать смогут, но вряд ли она будет в денежной форме. Возможно, речь пойдет о льготах и скидках.

В свою очередь, гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что какие-то действия предпринять необходимо, ведь вернуть задержанные вагоны невозможно, к тому же часть из них вообще может быть повреждена или уничтожена. Адекватным вариантом он видит субсидии операторам на приобретение новых вагонов, выпущенных в России.

Об удержании вагонов на территории Финляндии стало известно в июле. Тогда торгпред России в Хельсинки Антон Логинов объяснял, что критерием задержания стало наличие имени грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках Евросоюза.