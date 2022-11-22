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17:15, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Поход жителей российского села за водой с коромыслами оказался постановкой

Массовый поход жителей села Караул на Енисей за водой с коромыслами оказался постановкой

Кадр: Telegram-канал «Двач»

В соцсетях и мессенджерах получило широкое распространение видео, согласно которому жители села Караул в Красноярском крае из-за отсутствия водоснабжения вынуждены набирать воду в реке Енисей. Однако кадры, на которых россияне массово набирают воду с помощью коромысел, оказались постановочными.

Соответствующий ролик начал распространяться в конце июня — начале июля 2022 года. В частности, кадры опубликовали Telegram-каналы «Двач» и «Мышеловка». В ролике утверждается, что в селе Караул, а также Носок Красноярского края отсутствует водоснабжение. В нем также заявляется, что большую часть года местные жители забирают горячую воду из труб отопления и остужают ее, а летом ходят за водой на реку.

Помимо того, в ролике сообщается, будто местные власти порекомендовали жителям набирать воду из реки с помощью коромысла. На кадрах также показано, как многие сельчане набирают воду с помощью такого метода.

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На кадрах отсутствуют опознавательные знаки и логотипы, позволяющие идентифицировать создателей. Местные жители в разговоре с изданием NGS24 не смогли назвать предполагаемых журналистов, которые организовали съемки в селе.

При этом бывший житель Караула в беседе с NGS24 назвал ролик «спектаклем». «Всегда были перебои с водой, но до такого цирка не доходило. Сарафанов и венков для антуража не хватает», — заявил он. Издание также утверждает со ссылкой на местных жителей, что поход с коромыслами в видео был постановочным. Медиа «Северный край», сотрудники которого побывали в селе, также сообщило, что на самом деле в Карауле люди не набирают воду из Енисея с помощью коромысел.

Однако оба вышеупомянутых издания подтвердили информацию об отсутствии в Карауле водоснабжения, а также о том, что местные жители пользуются циркулирующей в трубах водой, и кроме того, набирают воду из Енисея.

Помимо того, в июле 2022 года Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу сообщило, что администрация сельского поселения Караул не организовала водоснабжение в шести населенных пунктах муниципального образования, включая Караул и Носок. Отмечалось, что прокурор обратился в суд с требованием признать незаконным бездействие органа местного самоуправления и возложить на него обязанность по обеспечению жителей питьевой водой, соответствующей санитарным нормам.

Сообщение о том, что в селе Караул Красноярского края отсутствует водоснабжение, и кадры из ролика анонимных авторов с жителями, набирающими воду с помощью коромысел, летом распространялось в российских СМИ (1, 2). Помимо того, о видео сообщали некоторые украинские медиа (1, 2).

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Олег Давыдов
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