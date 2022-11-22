В Совфеде раскритиковали Столтенберга за слова про помощь Украине

Косачев назвал генсека НАТО Столтенберга одержимым за призыв к военной помощи Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что призывы к миру со стороны западных политиков, в том числе генсека НАТО Йенса Столтенберга, противоречат поставкам оружия Украине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам сенатора, «одержимые» политики должны понять, что стремление к прекращению кровопролития и желание «заваливать Украину оружием» — это взаимоисключающие действия.

«Больше смертей ради мира — это однозначно не то, что приблизит переговоры», — резюмировал вице-спикер.

Он также обратил внимание, что «жизненно важным» для президента Украины Владимира Зеленского и его союзников является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Косачев подчеркнул, что если Столтенберг поддерживает этот курс, он действует не просто против интересов граждан стран НАТО, но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов.

Ранее Столтенберг призвал страны-члены НАТО расширить поставки военной помощи для Украины, чтобы добиться приемлемого соглашения о мире для Киева на будущих переговорах с Россией. «Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должна продолжать расширять поставки Украине», — заявил генсек.

