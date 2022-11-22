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12:59, 22 ноября 2022Россия

В Госдуме ответили Эрдогану о невыполнении обещания России по курдам

Депутат Морозов о заявлении Эрдогана по обязательствам России: мы выполняем все обещания

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия выполняет все свои обязательства, которые касаются и «очистки» регионов Сирии от курдский вооруженных формирований. Так прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о невыполнении Россией обязательств по курдам депутат Госдумы Олег Морозов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Российская сторона выполняет все свои обязательства по соответствующему меморандуму. Патрулирование территорий, которые покинули курды, — это совместная ответственность. То есть и Турции в том числе», — ответил парламентарий.

По его словам, любые силовые действия на этих территориях чреваты опасными последствиями, так как может быть снижена возможность политического урегулирования ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии отказом России от ликвидации террористов в этом регионе. Он подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани и добавил, что операция будет продолжена.

Эрдоган напомнил, что в 2019 году по итогам переговоров с российским коллегой в Сочи стороны заключили меморандум, где Россия взяла на себя обязательства отвести курдские вооруженные формирования от турецких границ в Сирии.

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Никита Абрамов
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