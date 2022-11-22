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23:54, 22 ноября 2022Мир

В Германии рассказали о безвыходном положении Литвы

Welt: ФРГ не отправила силы для устрашения РФ в Литву и загнала ее в безвыходное положение

Фото: Unsplash

ФРГ отказалась от идеи отправить «мощную и боеспособную бригаду» в Литву для «устрашения России», несмотря на заявления канцлера страны Олафа Шольца. Бездействие разочаровало Вильнюс, заявило издание Die Welt.

Автор статьи Филипп Фриц подчеркнул, что Германия обещает многое, при этом ничего не делая. Эта ситуация вызывает раздражение у властей Литвы. По словам журналиста, Вильнюс осознает, что создание многотысячных сил и переброска оружия требуют времени, однако его не устраивает отсутствие точных сроков. Кроме того, Литва не понимает молчания Минобороны Германии.

«В результате литовцы оказались в безвыходном положении, потому что им нужно готовиться, устраивать жилые помещения или ангары. Такие инвестиции обойдутся почти в миллиард евро», — рассказал Фриц.

В начале июня Шольц объявил о «новой эре» в оборонной политике Германии и обещал создать в Литве военное соединение численностью пять тысяч человек. Во время визита в Вильнюс канцлер пытался продемонстрировать приверженность обеспечению безопасности Прибалтики, утверждает Politico.

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Марина Совина
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