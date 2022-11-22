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12:00, 22 ноября 2022Из жизни

Мужчина дважды за шесть лет сорвал джекпот в лотерею

UPI: мужчина дважды за шесть лет выиграл в лотерею и получил крупную сумму

Фото: Maryland Lottery

Житель американского населенного пункта Уолдорф, штат Мэриленд, сорвал джекпот через шесть лет после того, как забрал крупный приз, выигранный в моментальную лотерею. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

48-летний Димас Монтойя дважды с интервалом в несколько лет выиграл крупные призы. В первый раз он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов (6 миллионов рублей), когда сыграл в моментальную лотерею шесть лет назад.

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Недавно американец проверил очередной купленный лотерейный билет на заправочной станции. «Кассирша сказала, что мне нужно поехать в штаб-квартиру лотереи и получить приз там, так как это слишком большая сумма. Она была очень рада за меня», — подчеркнул мужчина.

Числа на четырех выпавших в результате розыгрыша шарах совпали с указанными в билете американца. В результате он получил приз в 50 тысяч долларов (3 миллиона рублей).

«У меня в голове роилось много мыслей, когда я узнал, что для того, чтобы получить главный приз, мне не хватило всего одного числа», — рассказал американец.

Он намерен потратить часть полученных денег на отпуск с семьей. Оставшуюся часть Монтойя собирается отложить в качестве сбережений на будущее.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Северная Каролина дважды за два года сорвала джекпот в лотерею. Оба раза она получила крупные призы.

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Алиса Дмитриева
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