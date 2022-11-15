Женщина дважды за два года сорвала джекпот в лотерею

UPI: женщина сыграла в лотерею и дважды за два года получила крупный приз

Жительница американского штата Северная Каролина дважды за два года сорвала джекпот в лотерею и получила крупные призы. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Барбара Галлатт решила сыграть в лотерею и купила лотерейный билет на автомобильной заправке в городе Роли. В результате розыгрыша совпали все пять вписанных женщиной чисел, и американка сорвала джекпот в размере 368,5 тысячи долларов. Женщина приехала в штаб-квартиру лотереи, чтобы забрать крупный приз.

В 2021 году женщина уже приезжала сюда, чтобы забрать другой выигрыш. Тогда она получила приз в размере 824,1 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в США 70-летняя женщина выиграла 100 тысяч долларов в лотерею, решила отпраздновать победу покупкой новых билетов и разбогатела еще на 300 тысяч долларов. Американка, которая пожелала сохранить анонимность, купила билет мгновенной лотереи на одной из заправок, стерла защитный слой и узнала о выигрыше.