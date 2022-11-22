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19:42, 22 ноября 2022Экономика

Стало известно о возможной отставке Цукерберга

Leak: Марк Цукерберг планирует уйти с должности главы Meta в 2023 году

Фото: U.S. House of Representatives Energy and Commerce Committee/Handout / Reuters

Глава компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг планирует уйти с должности в 2023 году. Об этом стало известно порталу Leak от осведомленного источника.

По его словам, это решение не повлияет на многомиллиардный проект метавселенной. При этом официально представитель компании опроверг информацию о потенциальной отставке.

Ранее в ноябре стало известно, что Meta Platforms планирует провести полномасштабное сокращение сотрудников. Как писал Wall Street Journal, это сокращение может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии коронавируса.

Пока неизвестно, сколько человек из более чем 87 тысяч сотрудников корпорации останутся без работы. В самой компании эту информацию тогда комментировать не стали.

В феврале Цукерберг оказался близок к рекордной потере части своего состояния из-за обвала акций компании Meta, которой он владеет.

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Платон Щукин
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