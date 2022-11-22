Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в мессенджерах

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми розыгрышами в мессенджерах

Россиян предупредили, что мошенники начали распространять ссылки на фейковые розыгрыши в популярных мессенджерах. О новой схеме мошенничества «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «МегаФон».

«Мошенники присылают сообщение со ссылкой, перейдя по которой пользователь якобы сможет что-то выиграть, например iPhone. Нужно всего лишь ответить на несколько примитивных вопросов. Для получения приза вас попросят поделиться ссылкой на эту акцию со списком контактов», — говорится в сообщении.

Сценарии обмана на таких фишинговых ресурсах могут незначительно отличаться. Но в результате злоумышленники под предлогом получения выигрыша мотивируют пользователя перевести «комиссию», а также передать конфиденциальные или банковские данные.

В компании предупредили о коварстве данной схемы, которая заключается в требовании мошенников разослать ссылку своим контактам. Таким образом люди получают адреса вредоносных ресурсов от своих родственников, друзей и знакомых, что усыпляет бдительность жертвы.

Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана через популярный интернет-магазин AliExpress. Для этих целей злоумышленники регистрируют на торговой площадке фейковый магазин электроники, сообщила глава Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева.