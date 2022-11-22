Одной европейской стране предрекли отключение от российского газа

Аналитик Юшков считает, что «Газпром» может отключить Молдавию от газоснабжения

Российская компания «Газпром» может отключить Молдавию от газоснабжения, предрек ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал оседание газа, предназначенного Молдавии, на Украине.

Оседание газа

«Газпром» зафиксировала оседание газа, предназначенного для поставок в Молдавию, на Украине. Компания предупредила, что начнет уменьшать поставки газа через территорию Украины при сохранении транзитного дисбаланса 28 ноября.

Берет ли Украина себе что-то — сложно сказать. Потому что непонятно, что там с газовой отраслью Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Мы видели, что последняя серия ударов России была по энергетической инфраструктуре Украины. Киев говорил, что вроде как есть удары и по газовой инфраструктуре, но подробностей не последовало», — сообщил Юшков.

Аналитик считает, что если бы у Молдовы с «Газпромом» были нормальные отношения, то подобных вопросов бы не возникало. Компания бы попыталась решить этот вопрос совместно с Молдавией, добавил он.

«Но сейчас молдавская сторона идет к разрыву контракта с "Газпромом". Они не выплачивают долги по старому договору, по которому Молдавия осталась должна примерно 700 миллионов долларов. Когда заключался новый договор, стороны решили, что Молдова будет постепенно гасить эти долги, но этого не происходит. Она ни рубля, ни доллара "Газпрому" не отдала в счет предыдущего контракта», — пояснил эксперт.

Австрийское направление

Сейчас «Газпром» может перекинуть объемы прокачки газа через Украину на другое направление, рассказал Юшков.

Не исключено, что «Газпром» просто перекинет объемы прокачки через Украину на Австрию Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Потому что компания не допоставляет газ тем, кого снабжает через Австрию. "Газпром" говорит, что не может выполнить все ежесуточные заказы, потому что просто не может их доставить», — отметил аналитик.

Сначала была история с турбинами «Северного потока», потом газопроводы взорвали. Через Польшу «Газпром» не может качать топливо, потому что поляки арестовали, а сейчас уже национализировали долю в компании-операторе газопровода «Ямал-Европа», а Россия ввела санкции против этой компании. Теперь «Газпром» не имеет права иметь экономических отношений с этой компанией. А значит, не может заказывать услуги транзита, объяснил он.

«Остаются Украина, которая блокирует прокачку газа по одному из газопроводов, и "Турецкий поток". Поэтому если проблема именно с Молдавией, то теоретически "Газпром" вообще может ничего не объяснять, а взять и перекинуть все на австрийское направление, ссылаясь на то, что Молдова не вернула долги», — заключил Юшков.

Ранее польский суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный на «Газпром» штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро).