Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»

Суд Польши отменил штраф «Газпрому» на €6,5 млрд за строительство «Северного потока-2»

Польский суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный на «Газпром» штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро). Об этом сообщило Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган).

Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток-2». Еще 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.

21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение Управление по охране конкуренции и потребителей Польши

Регулятор пообещал обжаловать это решение. Представитель ведомства указал, что суд устно обосновал вердикт отсутствием совместного предприятия у оштрафованных компаний, невозможностью выяснить последствия для экономики, а также нехваткой у UOKiK компетенций для оценки предположений о попытках компаний обойти закон.

Штраф к «Газпрому»

7 октября 2020 года UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall на 7,6 миллиарда долларов. Размер штрафа составил 10 процентов от годового оборота, что является максимальной санкцией в законодательстве страны.

Все компании обжаловали решение польского антимонопольного регулятора, разбирательство заняло более двух лет.

Мы можем подтвердить, что обжаловали решение Польского управления по конкуренции и защите прав потребителей Wintershall

Российский газовый монополист подал апелляцию на решение UOKiK 4 ноября 2020 года. Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда.

Взрыв на «Северных потоках»

Газопровод «Северный поток-2» достроен, но не эксплуатируется. В конце сентября одна его нитка была атакована и уничтожена в результате взрыва.

Расследованием занялись Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, а также Германия. В течение полутора месяцев компанию Nord Stream AG не допускали к проведению обследования точки разрыва газопровода «Северный поток». Только 14 ноября в компании сообщили, что зафрахтованное ею судно начало обследование точек повреждений трубопровода.

Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда. Генпрократура России инициировала дело об акте международного терроризма.