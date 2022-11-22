Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:00, 22 ноября 2022Экономика

Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»

Суд Польши отменил штраф «Газпрому» на €6,5 млрд за строительство «Северного потока-2»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Польский суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил наложенный на «Газпром» штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро). Об этом сообщило Управление по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK, антимонопольный орган).

Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток-2». Еще 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.

21 ноября 2022 года Суд по защите конкуренции и прав потребителей отменил вынесенное решение

Управление по охране конкуренции и потребителей Польши

Регулятор пообещал обжаловать это решение. Представитель ведомства указал, что суд устно обосновал вердикт отсутствием совместного предприятия у оштрафованных компаний, невозможностью выяснить последствия для экономики, а также нехваткой у UOKiK компетенций для оценки предположений о попытках компаний обойти закон.

Материалы по теме:
Труби тревогу. Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
Труби тревогу.Поставки российского газа по «Северному потоку» продолжают снижаться. Как Европа сможет пережить зиму?
28 июля 2022
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022

Штраф к «Газпрому»

7 октября 2020 года UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall на 7,6 миллиарда долларов. Размер штрафа составил 10 процентов от годового оборота, что является максимальной санкцией в законодательстве страны.

Все компании обжаловали решение польского антимонопольного регулятора, разбирательство заняло более двух лет.

Мы можем подтвердить, что обжаловали решение Польского управления по конкуренции и защите прав потребителей

Wintershall

Российский газовый монополист подал апелляцию на решение UOKiK 4 ноября 2020 года. Российская сторона напомнила, что решение о штрафе не будет исполнено до вступления в силу соответствующего решения суда.

Взрыв на «Северных потоках»

Газопровод «Северный поток-2» достроен, но не эксплуатируется. В конце сентября одна его нитка была атакована и уничтожена в результате взрыва.

Материалы по теме:
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта 2022
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта 2022

Расследованием занялись Дания и Швеция, в исключительных экономических зонах которых произошло ЧП, а также Германия. В течение полутора месяцев компанию Nord Stream AG не допускали к проведению обследования точки разрыва газопровода «Северный поток». Только 14 ноября в компании сообщили, что зафрахтованное ею судно начало обследование точек повреждений трубопровода.

Сроки ремонта «Северных потоков» пока неизвестны — немецкие службы безопасности допустили, что все неисправные линии газопроводов вышли из строя навсегда. Генпрократура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство «Северного потока-2»
Британский наемник пожаловался на пережитое в рядах ВСУ
Россиянам рассказали о действиях при обнаружении чужой банковской карты
Суд в Ростове начнет допрос свидетелей по делу замкомандира «Айдара»
«Путешественник во времени» предсказал катастрофы в США и Европе
Российский бизнесмен вложил 40 миллиардов рублей в заводы Донбасса
С сына Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей по делу о мошенничестве
Винная индустрия Австралии оказалась под угрозой
Мясников раскрыл главные правила здорового питания
В правительстве Германии рассказали о личном общении Шольца и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.