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21:18, 22 ноября 2022Россия

Школам России предложили запретить принимать работы со ссылками на «Википедию»

Депутат Горелкин: школам не следует принимать работы учеников со ссылками на «Википедию»

Фото: Unsplash.com

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил российским школам запретить принимать работы учеников со ссылками на «Википедию». Его слова приводит РИА Новости.

«В образовательных организациях имеет смысл ввести практику отказа от "Википедии" и не использовать ее материалы в учебном процессе. Преподавателям нужно прекратить принимать от учеников работы, в которых они ссылаются на "Википедию" как на источник», — заявил депутат.

Он добавил, что соответствующие рекомендации могут выдать профильные министерства.

По мнению Горелкина, «Википедия» используется в качестве ресурса для ведения информационной войны против России. Он подчеркнул, что стране следует уходить от ее использования и развивать собственные альтернативные платформы.

Ранее, 1 ноября, мировой суд в Москве оштрафовал организацию Wikimedia, поддерживающую инфраструктуру для работы онлайн-энциклопедии «Википедия», на два миллиона рублей за отказ удалить фейки о спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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