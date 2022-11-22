Молодой россиянин предстанет перед судом за убийство незнакомца у ночного клуба

В Иркутской области 20-летнего россиянина осудят за убийство незнакомца у ночного клуба

В Иркутской области 20-летний местный житель предстанет перед судом за убийство 31-летнего россиянина возле ночного клуба. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, преступление было совершено вечером 19 февраля этого года на улице Кирова в городе Тайшете. Молодой человек поссорился с незнакомцем у клуба, после чего несколько раз ударил его ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Полицейские задержали фигуранта по горячим следам. Суд поместил его в СИЗО.

24 октября сообщалось, что в Петербурге неизвестный напал на школьницу в ночном клубе и изнасиловал ее в туалете.