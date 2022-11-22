Эрдоган обвинил США в снабжении боевиков оружием в Сирии

Эрдоган обвинил Обаму, Трампа и Байдена в снабжении оружием курдских боевиков в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что политический курс экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, а также нынешнего лидера Джо Байдена остается неизменным относительно снабжения оружием боевиков в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии.

«Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене», — подчеркнул он. Эрдоган признал, что его огорчает этот факт, так как США является союзником Турции по НАТО.

Ранее Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от уничтожения террористов в этом регионе. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг», — заявил Эрдоган.