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08:05, 22 ноября 2022Мир

Эрдоган обвинил США в снабжении боевиков оружием в Сирии

Эрдоган обвинил Обаму, Трампа и Байдена в снабжении оружием курдских боевиков в Сирии
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: DITYA PRADANA PUTRA / G20 Media Center / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил, что политический курс экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, а также нынешнего лидера Джо Байдена остается неизменным относительно снабжения оружием боевиков в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вашингтон за последние годы поставил тысячи грузовиков с боеприпасами курдским вооруженным формированиям в Сирии.

«Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, продолжился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байдене», — подчеркнул он. Эрдоган признал, что его огорчает этот факт, так как США является союзником Турции по НАТО.

Ранее Эрдоган объяснил причины спецоперации на севере Сирии, в том числе якобы отказом России от уничтожения террористов в этом регионе. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг», — заявил Эрдоган.

Марина Совина
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