В Одессе начались экстренные отключения электричества

Власти Одессы сообщили об экстренных отключениях электричества в городе

В Одессе утром во вторник, 22 ноября, начались экстренные отключения электричества. Об этом сообщает портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные власти.

Как стало известно, вынужденные отключения были введены по решению «Укрэнерго».

Одесская горадминистрация в своем Telegram-канале подтвердила данную информацию. При этом там отметили, что отключения не будут массовыми.

«У энергокомпании "Укрэнерго" возникла потребность сбалансировать энергосистему всего на 10 процентов мощности больше, чем предусмотрено графиком», — уточнили в администрации.

21 ноября в «Укрэнерго» сообщили, что по всей стране пройдут плановые отключения электроэнергии. По данным компании, за выходные дни удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления», несмотря на резкое похолодание.

