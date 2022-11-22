Европа пошла на уступки трем странам ради ограничений цен на российскую нефть

Politico: ЕС пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте ради ограничений цен на нефть из РФ

Европейский союз пошел на уступки Кипру, Греции и Мальте, чьи танкеры перевозят российскую нефть. Эти три страны опасались введения ограничения цен на сырье, перевозимое морем, пишет Politico.

ЕС ослабил санкции на другие российские товары, такие как удобрения, цемент и другую продукцию, ради того чтобы смягчить удар по судоходным отраслям этих стран. В результате Греция и Кипр больше не выступают против ограничений цен на российскую нефть.

За две недели до вступления в силу санкций в отношении российской нефти поставки сырья в страны Северной Европы снизились более чем на 90 процентов по сравнению с февральскими показателями.

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на сырье из России. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.