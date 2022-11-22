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21:08, 22 ноября 2022Из жизни

Старейшая ученица начальной школы умерла в возрасте 99 лет

BBC News: в Кении умерла 99-летняя ученица начальной школы Присцилла Ситиенеи

Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Старейшая ученица начальной школы в мире Присцилла Ситиенеи скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщает BBC News.

Ситиенеи пошла в начальную школу в 2010 году и посещала занятия вместе с праправнуками. Женщина научилась читать и писать, а ее любимыми предметами были естествознание, христианское религиоведение и математика. По словам учителей Ситиенеи, она всегда была внимательна на уроках, усердно работала в классе и добивалась успехов в обучении. «Я хотела подать пример женщинам по всему миру, которые не ходят в школу. Без образования не будет никакой разницы между тобой и курицей», — говорила она.

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99-летняя Ситиенеи умерла у себя дома в окружении членов семьи в середине ноября. Она выросла в Кении, оккупированной британцами, и пережила борьбу своей страны за независимость. До поступления в школу женщина более 65 лет работала акушеркой. Ситиенеи называли Гого, что на языке кенийского племени Календжин означает «бабушка». История женщины была экранизирована во французском фильме под названием «Гого», что дало ей возможность посетить Францию и встретиться с первой леди Брижит Макрон. «Ее призыв учиться продолжает жить», — написал сценарист фильма Патрик Пессис в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что старейший в мире практикующий врач отметил столетний юбилей и утверждает, что не планирует прекращать трудовую деятельность. Его 89-летняя жена тоже продолжает работать: она практикующий психоаналитик.

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Алиса Удовик
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