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10:26, 22 ноября 2022Экономика

Стало известно о тайных обсуждениях изменений сделки ОПЕК+

WSJ: страны-члены ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи нефти

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Саудовская Аравия и другие страны-члены ОПЕК+ думают об увеличении добычи нефти до 500 тысяч баррелей в сутки, о тайных обсуждениях изменений сделки стало известно The Wall Street Journal.

Решение могут принять на встрече ОПЕК+ 4 декабря. Источники издания утверждают, что квоту на добычу могут повысить из-за грядущих холодов и, соответственно, роста спроса на сырье. Ожидается, что спрос на нефть вырастет на 1,69 миллиона баррелей в сутки, до 101,3 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2023 года.

Brent от TradingView

Cаудовская Аравия опровергла информацию о наращивании добычи, заявив, что королевство может пойти на еще большее сокращение в ближайшей перспективе. В ОАЭ также заверили, что не участвуют в обсуждениях изменения сделки.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября 2022 года. На фоне этого президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США.

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Платон Щукин
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