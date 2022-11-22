В Госдуме назвали оправданием палачей обвинения Киева в адрес военных России

Лидер ЛДПР Слуцкий назвал обвинения Киева в адрес военных России оправданием палачей

Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения Киева в адрес военных России лицемерной «попыткой оправдания палачей по методичкам США». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Киев, обвиняя в вероломстве и нарушении "законов войны" расстрелянных российских пленных, идет прямо по американским шаблонам», — отметил представитель Госдумы.

Он допустил, что в Госдепе изучили «видео зверской расправы со стороны» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направили соответствующие инструкции Киеву. «Обвинения украинской прокуратуры — лишь лицемерная попытка оправдания палачей, причем по методичкам США», — отметил он.

14 ноября Следственный комитет России начал расследовать пытки убитого на Украине российского военнослужащего. Украина передала Луганской народной республике при обмене тело военного Народной милиции со следами пыток. Экспертами были обнаружены переломы костей кисти, раздробленную фалангу пальца, отрезанную часть хряща ушной раковины, огнестрельные ранения ног и много ожогов на теле погибшего.