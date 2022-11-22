Украина потребовала извинений за шарф премьера Венгрии

МИД Украины ожидает извинений за появление премьера Орбана в шарфе с «Великой Венгрией»

МИД Украины потребовал извинений после появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с картой «Великой Венгрии», на которой изображена в том числе часть украинской территории. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«В Украине ожидают извинения за этот инцидент и надеются, что в дальнейшем венгерская сторона воздержится от шагов, которые могут быть расценены как неуважение к территориальной целостности нашего государства», — говорится в комментарии министерства.

Отмечается, что в МИД был приглашен посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто.

Сам Орбан заявил, что не следует смешивать футбол с политикой и не пытаться увидеть какие-либо символы на его шарфе.

Ранее МИД Румынии выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за аксессуара, который венгерский премьер-министр Виктор Орбан надел на футбольный матч.

