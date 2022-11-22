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20:20, 22 ноября 2022Силовые структуры

В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь

В Москве 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь в квартире

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 21 ноября в квартире на Рязанском проспекте пожилая мать 15 раз ударила дочь ножом в шею и тело, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.

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Екатерина Власова
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В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь
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