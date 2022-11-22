В московской квартире 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь

В Москве 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь в квартире

В Москве 86-летняя пенсионерка зарезала свою 52-летнюю дочь, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, 21 ноября в квартире на Рязанском проспекте пожилая мать 15 раз ударила дочь ножом в шею и тело, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что жителя Сахалина осудили на 16 лет за убийство матери и отца кухонным ножом во время ссоры.