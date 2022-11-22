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13:55, 22 ноября 2022Среда обитания

Невостребованное жилье в России разрешили передавать льготникам

Госдума приняла закон, разрешающий передавать невостребованные квартиры льготникам
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России разрешили передавать льготникам жилье, купленное за счет государства. Соответствующий закон приняла Госдума. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В первую очередь, речь идет о квартирах, которые приобретались для военных, но оказались невостребованными из-за их увольнения со службы, смерти, отказа от недвижимости или переезда на новое место жительства. На содержание подобных бесхозных квартир власти регионов тратили деньги, но не могли передать нуждающимся, так как в законодательстве отсутствовали соответствующие нормы.

Теперь правовой пробел устранен, и администрация регионов может передавать невостребованное жилье ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ), членам семей погибших и инвалидов ВОВ, пострадавшим в результате радиационных аварий и их ликвидаторам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, а также ветеранам боевых действий, вставшим в очередь на улучшение жилищных условий до 1 января 2005 года.

Впервые об инициативе стало известно в августе 2022 года. Тогда отмечалось, что в России насчитывается 82 таких квартиры. Больше всего невостребованного жилья находится в Свердловской области (27), Санкт-Петербурге (18) и Псковской области (9). По словам экспертов, новый закон поможет снять с регионов нагрузку по содержанию «отказных» квартир и поспособствует более эффективному распоряжению квартирным фондом.

Нина Ташевская
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